TRT Spor ekranlarında konuşan Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun kendisine WhatsApp üzerinden mesaj gönderdiğini ve bu mesajı tehdit olarak algıladığını öne sürdü.

"Numarayı ekleyince Hacıosmanoğlu olduğunu gördüm"

Yaşadığı olayı canlı yayında anlatan Çilingiroğlu, golf oynadığı sırada telefonuna gelen mesajı şu sözlerle aktardı:

"WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Mesajda, 'Ben Türkçe konuşmayı bilmiyormuşum. İnşallah yakın zamanda karşılaşırız. Bana öğretirsin.' yazıyordu. Hiç tereddüt etmedim, bu kesin TFF Başkanı dedim. Numarası kayıtlı değildi. Ekle deyince bir baktım kendisi."

"Bu tehdit mi, espri mi?"

Mesajın ardından nasıl bir anlam çıkarması gerektiğini sorguladığını belirten deneyimli yorumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ben bunu espri mi anlamalıyım, tehdit mi? Yoksa gerçekten benden Türkçe dersi mi istiyor? Ben de 'Beklerim' dedim."

"Başarılı olduğunu düşünüyorsa sıkıntı var"

TFF yönetimine yönelik eleştirilerini de sürdüren Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun görevine devam etmesini de eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Kendisinin yapamadığını göremiyorsa, orada durmak için istifa etmemeyi düşünüyorsa sıkıntılı bir durum var. Demek ki kendisini başarılı görüyor."

Çilingiroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, iddialara ilişkin İbrahim Hacıosmanoğlu veya Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu haberde yer alan "tehdit" iddiası, Kaya Çilingiroğlu'nun canlı yayındaki beyanlarına dayanmaktadır.