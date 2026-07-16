Çalışan elçiliği modeli olarak hayata geçirilen ENfluencer, çalışanların günlük deneyimlerini dijital medyada görünür kılarak kurum kültürünü gerçek hikâyeler üzerinden güçlendirmeyi ve daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Gönüllülük esasına dayalı çalışan elçiliği sistemi ENfluencer, çalışanların sahada, santrallerde, ofislerde ve günlük çalışma yaşamında deneyimledikleri ilham veren anları kendi bakış açılarıyla paylaşmalarına imkân tanıyor. Gerçek çalışan hikâyelerini görünür kılan proje, Enerjisa Üretim kültürünü güçlendirirken; ilhamın paylaşıldıkça büyüdüğü güçlü bir paylaşım kültürünü de destekliyor.

Çalışan deneyiminden beslenen yeni bir içerik ekosistemi

ENfluencer ile çalışanlar, iş yaşamının doğal akışı içinde yaşadıkları deneyimleri, ekip ruhunu, öğrenme süreçlerini ve başarı hikâyelerini samimi bir dille paylaşarak Enerjisa Üretim kültürünün en güçlü temsilcileri arasında yer alıyor. Temelinde ise "bir kültürü en iyi, onu her gün yaşayan insanlar anlatır" anlayışı yer alıyor.

Program kapsamında çalışanlar içeriklerini, Enerjisa Üretim'e özel geliştirilen dijital çalışan platformu ENport üzerinden paylaşıyor. Kurumsal İletişim ekibi ise içeriklerin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygun iletişim kanallarında yayınlanması süreçlerine rehberlik ediyor. Böylece iç iletişimden kurumsal sosyal medya hesaplarına kadar farklı mecralarda çalışan deneyiminden beslenen zengin bir içerik ekosistemi oluşturuluyor. Projenin devamında ENfluencerlara sosyal medya yönetimi, içerik üretimi ve fotoğraf ve video çekimi gibi konularda da eğitim verilmesi planlanıyor.

"En güçlü hikâyeler kurumun içinden doğuyor"

Enerjisa Üretim Kurumsal İletişim Lideri Enes Battal, ENfluencer'ın çalışan deneyimini görünür kılan uzun vadeli bir kültür yatırımı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Enerjisa Üretim'de güçlü kurum kültürümüzü oluşturan en önemli unsur, ekip arkadaşlarımızın her gün ortaya koyduğu emek, iş birliği ve ortak başarı hikâyeleri. ENfluencer ile amacımız, bu deneyimleri ilham veren bir etkiye dönüştürüp ekip arkadaşlarımızın kurum kültürümüzün en güçlü anlatıcıları olmasını sağlamak. Aslında ekip arkadaşlarımızdan gelen doğal ve samimi içerikleri uzun zamandır kurumsal iletişim çalışmalarımızda değerlendiriyorduk. Ancak bu katkılar çoğunlukla iletişim ekibimizin yönettiği süreçlerin bir parçası olarak kalıyordu. ENfluencer ile artık bu emeği görünür kılıyor, içeriklere ilham veren ekip arkadaşlarımızı da bu hikâyenin doğal kahramanları haline getiriyoruz. Gerçek bir kurum kültürü, onu her gün yaşayanların sesiyle anlam kazanıyor. Ekip arkadaşlarımızın ilham veren anlarını, ekip ruhunu ve üretim yolculuğumuzu görünür kılan bu yapı sayesinde işveren markamızı ekip arkadaşlarımızın gerçek hikâyeleriyle daha da zenginleştireceğiz. Hedefimiz, Türkiye’nin dört bir yanındaki her lokasyonumuzda ve her ekipte ilham veren deneyimlerin paylaşıldığı, birbirinden öğrenen ve birbirini görünür kılan sürdürülebilir bir çalışan topluluğu oluşturmak. Çünkü biliyoruz ki burada “Hikâyeler Bizimle Değişir.”; en güçlü hikâyeler ise onları her gün yaşayanların gözünden anlatılır.