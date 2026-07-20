Yaklaşık 6 bin 600 kişinin yaşadığı Amasra'da hafta sonu boyunca yaşanan yoğunluk, ilçe ekonomisine de canlılık kazandırdı. Yetkililerin paylaştığı verilere göre cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan süreçte ilçeye yaklaşık 25 bin araç giriş yaptı. Günübirlik ziyaretçilerin de etkisiyle plajlar, tarihi çarşı, sahil şeridi ve turistik noktalar gün boyunca dolup taştı.

Konaklama tesislerinde de yoğunluk dikkat çekti. Otellerde doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine yaklaşırken, pansiyonlarda ise neredeyse boş oda kalmadı. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle çevre illerden gelen ziyaretçiler, Amasra'yı hafta sonu kaçamağı için tercih etti.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, son yıllarda yürütülen tanıtım çalışmalarının meyvesini vermeye başladığını belirterek, ilçenin fiyat-performans açısından Türkiye'nin öne çıkan turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini söyledi. Uygun konaklama seçenekleri ve doğal güzelliklerin ziyaretçi sayısını artırdığını ifade eden Saylam, özellikle Ankara, Bolu, Zonguldak ve Eskişehir başta olmak üzere birçok şehirden yoğun talep aldıklarını dile getirdi.

Hafta sonunda ilçedeki otoparklarda zaman zaman yoğunluk yaşansa da gerekli koordinasyon sayesinde ziyaretçilerin mağdur edilmediğini belirten Saylam, sezon boyunca benzer hareketliliğin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Önümüzdeki günlerde Avrupa'dan gelen gurbetçilerin de Karadeniz turuna başlamasıyla birlikte Amasra'daki turist sayısının daha da artacağı öngörülüyor. Turizmciler, yaz sezonunun geri kalan bölümünde hem konaklama hem de yeme-içme sektöründe hareketliliğin sürmesini beklerken, esnaf da yoğun ilgiden memnuniyet duyuyor.

Tarihi kalesi, Kemere Köprüsü, Büyük Liman Plajı, balık restoranları ve eşsiz manzarasıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Amasra, 2026 yaz sezonuna da güçlü bir başlangıç yaparak Karadeniz'in en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.