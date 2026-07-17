SPK'nın aldığı karar doğrultusunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 128/1-(a) ve 99/3 maddeleri kapsamında, Kuruldan gerekli yetkiyi almadan sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğu belirlenen platformlara yönelik hukuki işlemler başlatıldı.

12 internet sitesi hakkında erişim engeli süreci

Kurul kararı kapsamında erişimin engellenmesi talep edilen internet siteleri şu şekilde sıralandı:

dinamikmenkuldegerler.com

dymenkul.com

sube.dinamikmenkuldegerler.com

atamenkultrade.com

giris.atamenkultrade.com

galatamenkul.org

sube.galatamenkul.org/register

sube.galatamenkul.org/login

scuzdan.com

my.scuzdan.com/login

e-sube.modelgrup.org

modelmenkulportfoy.com

Bunun yanı sıra, "Dinamik Menkul Değerler" unvanını taklit ederek faaliyet gösterdiği belirlenen bir sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi için hukuki sürecin başlatıldığı açıklandı.

SPK'dan yatırımcılara kritik uyarı

SPK, yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için yalnızca Kurul tarafından yetkilendirilmiş aracı kurumlar ve sermaye piyasası kuruluşları üzerinden işlem yapmaları gerektiğini vurguladı.

Kurul, lisanssız platformların yüksek kazanç vaadiyle yatırımcıları yanıltabileceğine dikkat çekerek, yatırım kararı vermeden önce hizmet alınacak kurumun SPK tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı. Böylece hem yatırımcı haklarının korunması hem de sermaye piyasalarının güvenli işleyişinin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.