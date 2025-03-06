Paknejat, projenin İran Ulusal Gaz Şirketi ve ilgili birimlerin çalışmaları sayesinde son birkaç gün içinde tamamlandığını ifade ederek, "Bu proje, bölgesel iş birliği açısından büyük önem taşıyor. İran’ın doğal gaz ve petrol ürünleri ticaretindeki rolünü daha da güçlendirecek" dedi. Ayrıca İran’ın bölgesel bir enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldığını vurgulayan Paknejat, anlaşmanın tüm detaylarının açıklanması için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Türkmenistan Arasında Stratejik Gaz Anlaşması

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz hafta Türkiye ile Türkmenistan arasında stratejik öneme sahip bir doğal gaz tedarik anlaşmasının imzalandığını duyurmuştu. Yapılan anlaşma kapsamında, 1 Mart itibarıyla başlayan gaz akışının yıl sonuna kadar toplamda 1,3 milyar metreküpe ulaşması planlanıyor.

Türkiye’ye ulaşan Türkmenistan doğal gazı, swap yöntemiyle sevk edilirken, bu sürecin Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirmesi bekleniyor. Anlaşma, Türkiye’nin enerji tedarikinde çeşitliliği artırarak, bölgesel enerji politikalarında daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlayacak.