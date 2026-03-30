24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmak için sadece bir galibiyet uzağımızda olan bu tarihi mücadele, tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyecek.

Kosova - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Tarihimizin en önemli randevularından biri olan Kosova - Türkiye final maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak. Deplasmanda çıkacağımız bu dev mücadele, Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak.

Milli Maç Hangi Kanalda?

Milyonların kalbinin Ay-Yıldızlılarla atacağı bu nefes kesen karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Millilerimiz İçin "Ya Tamam Ya Devam" Mücadelesi

A Milli Takım, bu maçı kazandığı takdirde 2002 yılından bu yana süren Dünya Kupası özlemini dindirerek devler arenasına adını yazdıracak. Kosova ile geçmişte oynadığımız maçlar ise temsilcimizin üstünlüğüyle dikkat çekiyor:

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye, Antalya’daki ilk maçı 2-0 kazanırken, deplasmanda rakibini 4-1’lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, geçmişteki bu galibiyet serisini final maçına da taşıyarak tarih yazmak istiyor.