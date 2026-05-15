Takvim Gazetesi’nin haberine göre Safi’nin daha önce Filipe Luis, Xabi Alonso ve Enzo Maresca gibi genç ve modern futbol anlayışına sahip teknik adamları değerlendirdiği ifade edilirken, son olarak Sporting Lizbon’un eski teknik direktörü Ruben Amorim’in de listeye dahil edildiği iddia edildi.

Portekizli çalıştırıcı, Sporting CP ile yakaladığı başarılarla Avrupa futbolunda adından söz ettirmişti. 2020-21 ve 2023-24 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşayan Amorim, ayrıca Portekiz Lig Kupası ve Süper Kupa zaferleriyle de dikkat çekmişti. Genç teknik adamın 3-4-2-1 sistemi ve oyun içi taktik esnekliği, onu Avrupa’nın en çok takip edilen antrenörleri arasına sokmuş durumda.

Haberde Amorim’in son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da görev yaptığı da belirtilirken, Safi’nin başkan seçilmesi halinde teknik direktör tercihini bu yönde şekillendirebileceği öne sürülüyor.

Öte yandan Fenerbahçe’de seçim süreci ve yeni sezon planlamasıyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.