FIFA’nın kararında, kulüplerin “mali uyuşmazlıklar ve düzenleyici yükümlülüklere aykırılık” gibi gerekçelerle yaptırım listesine alındığı belirtildi. Bu kapsamda söz konusu kulüpler, belirlenen süre boyunca yeni oyuncu kaydı yapamayacak.

Öte yandan kararın kesin ve kalıcı olmadığı, kulüplerin ilgili dosyalardaki sorunları çözmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde transfer yasağının kaldırılabileceği ifade edildi.

Yaptırım, özellikle kadro planlaması yapan kulüpler açısından sezon öncesi ve ara transfer dönemlerini doğrudan etkileyecek nitelikte görülüyor.