Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen sporcuların mücadele ettiği turnuva, ilk günden sporseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Tekstil Park’ın açık hava atmosferinde gerçekleşen karşılaşmalar, çekişmeli anlara sahne olurken tribünlerde de büyük heyecan yaşandı.

17 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda vatandaşlar, karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek. Turnuva boyunca kadın ve erkek kategorilerinde birçok müsabaka oynanacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek, “Aydınımızda bir kez daha plaj voleybolu heyecanını yaşıyoruz. Bu coşkuya ortak olmak isteyen herkesi Tekstil Park’a bekliyoruz” dedi.