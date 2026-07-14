Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki büyük şirketler, yalnızca üretim ve ihracat performanslarıyla değil, sağladıkları istihdamla da ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor. Açıklanan 2026 verilerine göre, Türkiye'nin en fazla çalışan istihdam eden 40 şirketi sıralandı.

Listede perakende, otomotiv, enerji, bankacılık, telekomünikasyon, demir-çelik ve havacılık sektörlerinden çok sayıda şirket bulunuyor. Özellikle zincir marketler, holdingler ve büyük sanayi kuruluşları çalışan sayılarıyla dikkat çekiyor.

İlk 10'da perakende, holding ve havacılık öne çıktı

İlk 10 sırada yer alan şirketler, yüz binlerce kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Listenin üst sıralarında Koç Holding, BİM, Sabancı Holding ve Türk Hava Yolları gibi Türkiye'nin önde gelen kuruluşları bulunuyor.

Türkiye'de en fazla çalışana sahip ilk 10 şirket

Sıra Şirket Çalışan Sayısı 1 Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 234.000 2 Koç Holding A.Ş. 130.700 3 BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 95.600 4 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 64.700 5 Türk Hava Yolları A.O. 63.400 6 Migros Ticaret A.Ş. 53.300 7 Şok Marketler Ticaret A.Ş. 49.300 8 Türk Telekomünikasyon A.Ş. 36.600 9 TAV Havalimanları Holding A.Ş. 31.200 10 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 25.700

Bankacılık sektörü güçlü temsil edildi

İstihdam sıralamasında bankacılık sektörü de dikkat çekti. Halkbank, Garanti BBVA, VakıfBank, QNB, Yapı Kredi, Akbank ve Şekerbank, on binlerce çalışanıyla listenin üst sıralarında yer aldı.

Sanayi ve üretim şirketleri de öne çıktı

Otomotiv, demir-çelik, cam, beyaz eşya ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren Ford Otosan, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Vestel, Tofaş, Otokar, Kordsa ve SASA gibi şirketler de Türkiye'nin en büyük istihdam sağlayıcıları arasında bulunuyor.

Perakende sektörü istihdamın lokomotifi

BİM, Migros, ŞOK Marketler, CarrefourSA, ebebek ve Mavi gibi perakende şirketleri, mağaza ağlarının genişliği sayesinde en fazla çalışan istihdam eden firmalar arasında yer aldı.

11-40. sıradaki şirketler ise şöyle:

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) – 23.800 çalışan Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank) – 21.500 çalışan Türkiye Garanti Bankası A.Ş. – 19.600 çalışan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 19.500 çalışan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank) – 18.200 çalışan QNB Bank AŞ – 14.500 çalışan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Yapı Kredi) – 14.400 çalışan Akbank T.A.Ş. – 13.400 çalışan MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. – 13.200 çalışan Tekfen Holding A.Ş. – 12.600 çalışan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) – 12.300 çalışan CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. – 10.600 çalışan Enerjisa Enerji A.Ş. – 10.300 çalışan Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. – 10.200 çalışan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 9.600 çalışan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. – 8.400 çalışan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. – 7.500 çalışan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. – 6.100 çalışan Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 5.800 çalışan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) – 5.100 çalışan Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. – 5.100 çalışan Ebebek Mağazacılık A.Ş. – 4.900 çalışan Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. – 4.600 çalışan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. – 4.500 çalışan SASA Polyester Sanayi A.Ş. – 3.800 çalışan Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. – 3.700 çalışan Şekerbank T.A.Ş. – 3.700 çalışan Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 3.500 çalışan Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 3.500 çalışan Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. – 3.400 çalışan

Kaynak: tradingview / haber7