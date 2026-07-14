Alınan karara göre BIGTK.E, DUNYH.E ve IHAAS.E payları, 14 Temmuz 2026 tarihli işlemlerin başlangıcından 13 Ağustos 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında hayata geçirilen bu kararın, ilgili hisselerde son dönemde gözlenen fiyat ve işlem hareketleri nedeniyle alındığı belirtildi. Tedbirin temel amacının yatırımcıların korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve aşırı fiyat oynaklığının sınırlandırılması olduğu ifade edildi.

VBTS kapsamında alınan tedbirler, hisse senetlerinin işlem görmeye devam etmesini engellemezken, yalnızca belirlenen süre boyunca ilgili paylarda açığa satış ve kredili işlem yapılmasını kısıtlıyor. Süre sonunda ise yeni bir karar alınmaması halinde uygulama kendiliğinden sona erecek.