Özel Bankalar Arasında Lider Türkiye İş Bankası

Genel sıralamada dördüncü olan Türkiye İş Bankası, özel bankalar arasında ise en büyük banka unvanını aldı. İş Bankası'nı Garanti BBVA takip ederken, Akbank listenin genel sıralamasında altıncı, özel bankalar arasında ise üçüncü sırada yer aldı.

Kamu Bankaları Güçlü Konumunu Koruyor

Listenin ilk iki sırasında yer alan Ziraat Bankası ve VakıfBank, kamu bankalarının sektördeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Halkbank ise dördüncü sıradaki İş Bankası’nın hemen arkasında, beşinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin bankacılık sektöründeki en büyük oyuncularını gözler önüne seren liste, kamu ve özel bankalar arasındaki rekabetin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.