Krizin fitili, Başbakan Andrej Babiš'in zirve öncesinde yaptığı açıklamayla ateşlendi. Babiš, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Çekya'yı kendisinin temsil edeceğini, resmi heyette Savunma Bakanı Jaromír Zůna ile Dışişleri Bakanı Petr Macinka'nın yer alacağını duyururken, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in heyete dahil edilmeyeceğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi kararıyla zirveye katıldı

Resmi heyette yer almamasına itiraz eden Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise konuyu yargıya taşıdı. Çekya Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararıyla Pavel'in de NATO Zirvesi'ne katılmasının önü açıldı.

Mahkeme kararının ardından Ankara'ya gelen Pavel, NATO liderleriyle doğrudan temas kurmanın anayasal sorumlulukları arasında bulunduğunu belirterek zirvede yer aldı.

İki ayrı devlet uçağı Ankara'ya indi

Yaşanan siyasi gerilim, ulaşım programına da yansıdı. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babiš, NATO Zirvesi için Ankara'ya iki ayrı devlet uçağıyla geldi. Böylece Çekya, zirvede iki farklı liderin yer aldığı tek NATO ülkesi olarak kayıtlara geçti.

Aile fotoğrafında dikkat çeken mesafe

İki lider arasındaki siyasi anlaşmazlık, zirvenin geleneksel aile fotoğrafına da yansıdı. Petr Pavel ile Andrej Babiš'in fotoğraf çekimi sırasında birbirlerinden mümkün olduğunca uzak noktalarda konumlanmaları dikkat çekti.

Temsil krizi zirvenin gündemine oturdu

Daha önce NATO Askeri Komitesi Başkanlığı görevini yürüten ve ittifak içerisinde önemli bir deneyime sahip olan Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babiš arasında yaşanan temsil tartışması, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.