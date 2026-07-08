Orta Doğu gerilimi altın fiyatlarını dalgalandırdı

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında yeniden yükselen tansiyon, küresel piyasalarda güvenli liman talebini ve enflasyon beklentilerini aynı anda etkileyerek altın fiyatlarında sert hareketlere yol açtı. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, yatırımcıların faiz beklentilerini değiştirdi ve değerli metal üzerinde satış baskısını artırdı.

Ons altın, önceki işlem gününü yaklaşık yüzde 1,4 değer kaybıyla 4.106 dolar seviyesinde tamamlarken, yeni günde gelen tepki alımlarıyla 4.125 dolar seviyesine kadar toparlandı. İç piyasada gram altın ise güne yaklaşık 6.215 TL seviyesinden başladı.

Petrol fiyatları baskıyı artırıyor

Uzmanlara göre petrolün yeniden yükseliş eğilimine girmesi, küresel enflasyonun uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendiriyor. Bu durum ise merkez bankalarının faiz indirimlerinde daha temkinli hareket edeceği beklentisini öne çıkararak faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Piyasalarda özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve ABD-İran hattındaki askeri hareketlilik yakından izlenirken, jeopolitik risklerin seyri altının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Gözler FED toplantı tutanaklarında

Yatırımcıların odağında bugün yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın haziran ayı toplantı tutanakları bulunuyor. Tutanaklardan çıkacak mesajların, FED'in enflasyon ve faiz politikasına ilişkin yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

Piyasalar özellikle son dönemde beklentilerin altında kalan ABD istihdam verilerinin FED'in faiz indirim sürecini hızlandırıp hızlandırmayacağı konusunda ipucu arayacak. Analistler, faizlerin zirve seviyesini geride bıraktığına dair güçlü bir algı oluşmadan altındaki yükselişlerin sınırlı kalabileceği görüşünü dile getiriyor.

Çin altın alımlarını sürdürüyor

Öte yandan merkez bankalarının altın talebi güçlü seyrini koruyor. Çin Merkez Bankası, altın rezervlerini üst üste 20'nci ay artırarak toplam rezervini 75,44 milyon ons seviyesine çıkardı. Haziran ayında yaklaşık 15 tonluk alım gerçekleştiren Çin'in, bu yıl toplam altın rezervini 40 tonun üzerinde artırdığı belirtiliyor.

Uzmanlar, merkez bankalarının düzenli alımlarının uzun vadede altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlardan biri olmaya devam ettiğini ifade ediyor. Buna karşın kısa vadede jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve FED'in para politikası, altın piyasasının yönünü belirleyen temel faktörler olarak öne çıkıyor.