Osmanlı'dan günümüze uzanan asırlık geleneğin yeni başpehlivanı olan Taş, şükür namazının ardından Kırkpınar'ın simgesi olan altın kemerle Selimiye Camii avlusunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan başpehlivan, kendisini tebrik edenlerle bol bol fotoğraf çektirirken, sevenlerinin kutlamalarını kabul etti.

"Hedefim altın kemeri uzun yıllar korumak"

Başpehlivan Erkan Taş, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Şu an gerçekten bu duyguyu tarif etmek çok zor. Başpehlivanlık ve altın kemer yıllardır en büyük hedefimdi. Bu başarı için çok çalıştık, büyük emek verdik. Finalde Feyzullah Aktürk ile kıyasıya bir mücadele oldu. Tarihi Kırkpınar'a yakışır bir final olduğunu düşünüyorum. Çalışmamızın, azmimizin ve emeğimizin karşılığını aldık. Bundan sonraki en büyük hedefim ise altın kemeri uzun yıllar koruyarak Kırkpınar'da kalıcı başarılar elde etmek" dedi.

Erkan Taş'ın Kırkpınar'da elde ettiği tarihi başarı, spor camiasında ve güreşseverler arasında büyük sevinçle karşılandı. Türk yağlı güreş geleneğinin en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen Kırkpınar'da altın kemeri kuşanan Taş, adını efsane başpehlivanlar arasına yazdırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yayımladığı tebrik mesajında, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş'ı kutlayarak başarısından dolayı tebrik etti. Erdoğan, organizasyona katılan tüm pehlivanlara, emeği geçenlere ve güreş severlere teşekkür ederek Kırkpınar geleneğinin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl da büyük bir coşkuya sahne olurken, Erkan Taş'ın başpehlivanlığı Türk ata sporu yağlı güreş tarihinde yeni bir sayfa olarak kayıtlara geçti.