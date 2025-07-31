Güneş ve Rüzgarın Payı Artıyor

Yenilenebilir kaynaklar arasında özellikle güneş ve rüzgar enerjisi öne çıkıyor. Güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 19,2’ye, rüzgarın payı ise yüzde 11,3’e yükselerek bugüne kadarki en yüksek oranlara ulaştı. Bu kapsamda güneş enerjisine dayalı kurulu güç 22 bin 937 megavat, rüzgar enerjisine dayalı kurulu güç ise 13 bin 465 megavat olarak kayıtlara geçti.

Diğer yenilenebilir kaynaklar da büyümeye devam ediyor. Hidroelektrik santrallerin kurulu güçteki payı 32 bin 291 megavat ile yüzde 27 olurken, biyokütle 2 bin 399 megavat (yüzde 2) ve jeotermal enerji 1.734 megavat (yüzde 1,4) ile sisteme katkı sağladı.

Üretimde Yenilenebilir Enerji Rüzgârı

Kurulu gücün yanı sıra elektrik üretiminde de yenilenebilir kaynaklar güçlü bir performans gösterdi. Haziran ayında güneş enerjisinden üretilen elektrik miktarı 4,6 milyar kilovatsaat ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgar ve güneş kaynaklı toplam üretim ise 8,4 milyar kilovatsaatle rekor kırdı. Bu rakam, toplam üretimin yüzde 29,6’sına denk geliyor.

Toplam Üretimde Yenilenebilirin Payı Yüzde 52,5

Haziran ayında toplam elektrik üretimi 28,38 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşirken, bunun 14,9 milyar kilovatsaatlik kısmı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payı yüzde 52,5’e çıktı. Aynı dönemde yerli kaynaklara dayalı toplam üretim miktarı ise 18,4 milyar kilovatsaat oldu.

Enerjide Dönüşüm Devam Ediyor

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki bu büyümesi, hem enerji arz güvenliğini artırıyor hem de dışa bağımlılığı azaltma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde kaydedilen bu ilerleme, Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji politikalarının kararlılıkla uygulandığını gösteriyor.