Yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye genelindeki toplam konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artarak 584 bin 170 olarak gerçekleşti.

En Fazla Satış İstanbul’da Gerçekleşti

İl bazında bakıldığında, konut satışlarında zirveyi 22 bin 103 satış ile İstanbul aldı. Başkenti Ankara 11 bin 975 satışla takip ederken, İzmir 7 bin 817 konut satışı ile üçüncü sırada yer aldı. En az satışın gerçekleştiği iller ise sırasıyla Ardahan (48), Bayburt (67) ve Gümüşhane (91) oldu.

İpotekli Satışlar İki Katına Yaklaştı

Mayıs ayında ipotekli konut satışları adeta patlama yaptı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 95,9 oranında artarak 19 bin 412’ye ulaştı. Bu satışların toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 14,9 oldu. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli satışlar da yüzde 98,7’lik artışla 88 bin 606’ya yükseldi.

İlk el ipotekli konut satışları Mayıs ayında 4 bin 674 adet olurken, yılın ilk beş ayında toplamda 21 bin 62 adet konut ilk elden ipotekli olarak satıldı.

İkinci El Satışlarda Hız Kesilmiyor

Mayıs ayında ikinci el konut satışlarında da güçlü bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artışla 90 bin 479 ikinci el konut el değiştirdi. Bu sayı toplam satışların yüzde 69,6’sını oluşturdu. Ocak-Mayıs döneminde ise ikinci el satışlar yüzde 29 artışla 410 bin 115’e ulaştı.

İlk El Satışlarda Yüzde 11,2’lik Artış

Mayıs ayında 39 bin 546 ilk el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artış anlamına geliyor. İlk el satışların toplam içindeki payı ise yüzde 30,4 olarak ölçüldü.

Yabancılara Satışta Düşüş Sürüyor

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında düşüş gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak bin 771 adet olarak kayıtlara geçti. Bu satışlar, toplam konut satışlarının yüzde 1,4’ünü oluşturdu. Yılın ilk beş ayında yabancılara yapılan toplam satış sayısı ise 7 bin 789 oldu; bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7’lik bir azalışı gösteriyor.

Ruslar Zirvede: Yabancıya En Çok Satış İstanbul ve Antalya’da

Ülke uyruklarına göre bakıldığında, Mayıs ayında en çok konut alan yabancılar 274 satışla Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Onları 133 satışla İranlılar ve 127 satışla Alman vatandaşları izledi.

İllere göre yabancıya satış sıralamasında İstanbul 648 konutla ilk sırayı alırken, Antalya 594, Mersin ise 145 konutla dikkat çeken şehirler oldu.