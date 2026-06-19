Gayrimenkul veri analizi platformu Emlakjet ve Endeksa tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Konut Değer Raporu’na göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.486 TL’ye yükseldi. Ortalama konut satış fiyatı ise 5.020.264 TL olarak kaydedildi. Buna rağmen enflasyondan arındırılmış verilere göre konut fiyatları yıllık bazda yüzde 6,5 oranında geriledi.

Raporda, konut satışlarında da belirgin bir daralma dikkat çekti. TÜİK verilerine göre Mayıs 2026’da toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333 adet seviyesine indi. İlk el ve ikinci el satışlarda da çift haneli düşüşler yaşandı.

Yatırımda Geri Dönüş Süresi 13 Yıl

Konut piyasasında yatırımcılar açısından önemli göstergelerden biri olan amortisman süresi Türkiye genelinde ortalama 13 yıl olarak hesaplandı. Sahil şehirlerinde bu sürenin uzadığı görüldü. Muğla 19 yıl ile en uzun geri dönüş süresine sahip il olurken, Antalya ve Aydın gibi turizm bölgeleri de üst sıralarda yer aldı.

Büyükşehirlerde ise tablo daha dengeli seyretti. İstanbul’da geri dönüş süresi 13 yıl, Ankara’da ise 12 yıl olarak ölçüldü.

Fiyatlar Artıyor, Reel Değer Geriliyor

Verilere göre konut fiyatlarında nominal artış devam etse de enflasyon etkisi çıkarıldığında reel değer kaybı öne çıkıyor. Yıllık nominal artış bazı illerde yüzde 30’lara yaklaşırken, reel bazda tüm büyükşehirlerde negatif görünüm sürdü.

Ankara, yüzde 30,7 ile beş büyük il arasında yıllık nominal artışta ilk sırada yer aldı. Buna rağmen şehirde reel fiyat değişimi yüzde -1,4 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da da benzer şekilde reel düşüşler kaydedildi.

Metrekare Fiyatlarında Zirve Muğla’nın

Türkiye genelinde metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu il 83 bin TL ile Muğla oldu. İstanbul, Antalya ve İzmir ise en pahalı iller arasında yer almaya devam etti. Ortalama konut fiyatlarında da Muğla 10,7 milyon TL ile ilk sıraya yerleşti.

Sektör temsilcileri, özellikle sahil bölgelerinde yüksek fiyatların kira getirisine kıyasla daha hızlı artmasının, geri dönüş sürelerini uzattığına dikkat çekiyor.

Emlakjet yetkilileri ise piyasanın kısa vadeli dalgalanmalar yerine finansman koşulları, kira getirisi ve bölgesel dinamiklerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.