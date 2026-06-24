TOKİ tarafından yapılan açıklamada, yürütülen “Açık Satış Kampanyaları” sürecinde, bazı sosyal medya reklamları üzerinden vatandaşların e-Devlet arayüzünü taklit eden sahte internet sitelerine yönlendirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Kurum, bu yöntemlerle vatandaşların mağdur edilmeye çalışıldığına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Açıklamada, TOKİ logosu kullanılarak oluşturulan sahte sosyal medya reklamlarına kesinlikle itibar edilmemesi ve bu reklamlara tıklanarak herhangi bir işlem yapılmaması gerektiği vurgulandı.

TOKİ ayrıca, kendisini yetkili olarak tanıtan kişi veya kuruluşlara ödeme yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Kurum, şahsi IBAN numaraları üzerinden hiçbir şekilde para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmediğinin altını çizdi.

Vatandaşların yalnızca TOKİ’nin resmi internet sitesi ve yetkili bankalar üzerinden işlem yapmaları gerektiği belirtilen açıklamada, resmi ve tek yetkili kanalların TOKİ’nin internet sitesi ile Halkbank ve Ziraat Bankası’nın yetkili şubeleri olduğu ifade edildi.

TOKİ, konuya ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşların 444 86 54 numaralı resmi çağrı merkezinden destek alabileceklerini belirterek kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.