Piyasa koşullarının altında belirlenen ve 6 milyon 299 bin TL ‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulan daireler için yüzde 30 peşinat ve 30 ay vade farksız ödeme imkânı sağlanıyor. Bu projede ticari kaygıların önüne geçen bir yaklaşım sergilediklerini vurgulayan Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, “Sultanbeyli’nin dönüşümü ve erişilebilir konut ihtiyacı için Sultanbeyli belediyesi ile birlikte elimizi taşın altına koyuyor, daha fazla aileyi güvenli ve nitelikli konutlarla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Luxera GYO güvencesi ve Sulkon iş birliğiyle Sultanbeyli’de hayata geçirilen Sulkent Projesi’nde ilk etapta satışa sunulan 80 adet daire, erişilebilir fiyat ve ödeme koşullarıyla konut sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Piyasa koşullarının altında belirlenen dairelerin fiyatları 85,17 metrekarelik 2+1 dairelerde 6 milyon 299 bin TL, 97,30 metrekarelik 2+1 dairelerde 7 milyon 298 bin TL olarak belirlendi. Projede 127,38 metrekarelik 3+1 daireler 9 milyon 492 bin TL ve 140 metrekarelik 3+1 daireler ise 9 milyon 996 bin TL fiyatla satışa sunuluyor.

Sulkent’te ilk 80 daire için iki farklı ödeme alternatif sunuluyor. İlk modelde yüzde 30 peşinat ve kalan tutar için 30 ay boyunca sabit, vade farksız taksit imkânı sağlanıyor. Örneğin 6 milyon 299 bin TL değerindeki 85,17 metrekarelik 2+1 bir daire için 1 milyon 889 bin 700 TL peşinat ödeyen bir alıcı, kalan tutarı 30 ay boyunca aylık 146 bin 977 TL sabit taksitlerle ödeyerek konut sahibi olabiliyor. Aylık ödeme yükünü azaltmak isteyenler için özel olarak hazırlanan ikinci ödeme modelinde ise yüzde 30 peşinatın ardından belirli dönemlerde ara ödeme yapılarak aylık taksitler önemli ölçüde düşürülebiliyor. 6'ncı, 12'nci, 18'inci ve 24'üncü aylarda 500'er bin TL olmak üzere toplam 2 milyon TL ara ödeme içeren bu modelde aylık taksit tutarı yaklaşık 80 bin 310 TL seviyesine geriliyor. Böylece vatandaşlar, kendi bütçelerine en uygun ödeme planını seçerek konut sahibi olma fırsatı yakalıyor.

Başvurular sulkent.com.tr’den yapılacak

Sulkent’te ilk etapta satışa sunulan 80 konuta gösterilen yoğun ilgi nedeniyle hak sahipleri, 4 Temmuz’da noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. 30 Haziran’a kadar devam edecek olan talep toplama sürecinde başvurular sulkent.com.tr adresi üzerinden alınıyor. Çekilişe katılmak için 10 bin TL başvuru bedelinin yatırılması yeterli oluyor. Herhangi bir gelir veya ikamet şartının aranmadığı çekilişe Türkiye’nin dört bir yanından başvuru yapabiliyor. Kura sonucunda konut almaya hak kazanamayan adaylara başvuru bedelleri eksiksiz şekilde iade edilecek. Böylece erişilebilir konut fırsatı, şeffaf ve adil bir sistemle herkesin katılımına açılıyor.

Erişilebilir konutta bir ilk

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Sulkent ile depreme dayanıklı, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren ve yüksek standartlarda bir konut projesi hayata geçirirken, aynı zamanda sosyal fayda odaklı örnek bir dönüşüm modeli oluşturduklarını söyledi. Sulkent’i yalnızca ticari bir proje olarak görmediklerini vurgulayan Taş, “Sultanbeyli Belediyesi’nin iştiraki Sulkon ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu model, aynı zamanda erişilebilir konutta bir ilk. Bölgenin nitelikli konut ihtiyacına çözüm üretmek, daha fazla aileyi erişilebilir fiyatlarla güvenli konutlarla buluşturmak ve Sultanbeyli’nin dönüşümüne katkı sağlamak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu projeyle bir yandan bölgenin konut stokunun yenilenmesine katkı sunarken, diğer yandan yaşam standartlarının yükselmesini hedefliyoruz” dedi.

Özellikle ilk 80 daire için erişilebilir fiyat politikası benimsediklerini vurgulayan Taş, “Sulkon ile birlikte bu projede ticari kaygıların ötesine geçen bir yaklaşım sergiliyoruz. Kârlılığımızdan fedakârlık ederek piyasa koşullarının altında fiyatlarla konut sunuyoruz. Amacımız yalnızca konut üretmek değil; erişilebilir konut modelini hayata geçirerek bölgenin barınma ihtiyacına çözüm üretmek ve daha fazla ailenin güvenli konutlara erişimini sağlamak” diye konuştu.

Yoğun talep dikkat çekti

Barınmanın en temel ihtiyaçlardan biri, güvenli ve nitelikli konuta erişimin ise herkes için bir hak olduğuna inandıklarını belirten Ramazan Taş, şunları söyledi:

“Sulkent’e gösterilen yoğun ilgi, projenin bölgedeki konut ihtiyacına ne denli doğru cevap verdiğini ortaya koyuyor. Daha talep toplama süreci başlamadan satış ofisimizin telefonları adeta kilitlendi. Web sitemiz üzerinden çok sayıda başvuru talebi almaya başladık. Bu ilgi, hem bölgede erişilebilir ve nitelikli konut ihtiyacının ne kadar yüksek olduğunu hem de Sulkon ile birlikte ortaya koyduğumuz yeni iş modelinin toplumda güçlü bir karşılık bulduğunu açıkça gösteriyor. Bu proje, kamu ve özel sektör iş birliğinin başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem belediyemiz hem de Luxera GYO elini taşın altına koyarak bölge için örnek bir model ortaya koydu. Bir yandan Sultanbeyli’nin konut stokunun yenilenmesine katkı sağlarken, diğer yandan nitelikli ve erişilebilir konut üretimiyle yaşam standartlarının yükselmesine destek oluyoruz. Sulkent ile yalnızca yeni konutlar inşa etmiyor; aynı zamanda daha güvenli, daha nitelikli ve daha erişilebilir bir yaşam anlayışını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

Aile yaşamı odaklı site kurgusu

15 bin 17 metrekare arsa üzerinde yükselen Sulkent Projesi, 7 blok ve 445 bağımsız bölümden oluşuyor. Toplam 67 bin 904 metrekare inşaat alanına sahip projede 7 bin 753 metrekare sosyal donatı alanı bulunuyor. 7 ila 10 kat arasında değişen blok yapısıyla yatay mimariye yakın, insan ölçekli bir yaşam anlayışı benimseyen proje; çocuk oyun alanları, kameriye ve oturma alanları, basketbol sahası ve tenis kortunun yanı sıra kadın ve erkeklere özel planlanan hamam, sauna ve fitness alanlarıyla zengin sosyal imkânlar sunuyor.

2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle aile yaşamına odaklanan Sulkent, 13 ticari ünitesiyle mahalle ölçeğinde bir yaşam merkezi olarak tasarlanıyor. Sultanbeyli'nin merkezinde konumlanan proje; Sultanbeyli Devlet Hastanesi, M5 Üsküdar–Sultanbeyli Metro Hattı, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları ve Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne yakınlığıyla dikkat çekiyor. Yeni yönetmeliklere uygun şekilde inşa edilen projede deprem güvenliği esas alınırken, kontrollü site yaşamı, geniş yeşil alanları ve ulaşım avantajlarıyla İstanbul'un yoğunluğundan uzak, ancak şehre yakın modern bir yaşam deneyimi sunuyor. Birinci el konut satışlarında İstanbul’un öne çıkan ilçeleri arasında yer alan Sultanbeyli, özellikle yeni ve nitelikli konut talebinin güçlü olduğu bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor. Bölgede markalı konut arzının hâlen sınırlı olması, yeni yatırımların hız kazanması ve büyük geliştiricilerin ilçeye yönelmesi, Sultanbeyli’nin gelecek dönemdeki gelişim potansiyelini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.