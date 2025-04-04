Stratejik İş Birliği ve Projeler

Bakan Bayraktar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, petrol ve doğal gazın ardından elektrik ticaretinin de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin önemli bir unsuru olacağını vurguladı. Bu kapsamda imzalanan anlaşma, Türkiye ile Nahçıvan arasında kesintisiz ve güvenilir elektrik iletimini sağlamanın yanı sıra mevcut altyapının modernizasyonunu ve kapasite artışını da hedefliyor.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki stratejik enerji iş birliği çerçevesinde Güney Gaz Koridoru, Nahçıvan-Türkiye Enerji İletimi ve Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan’ı kapsayan Yeşil Enerji Koridoru projelerinin gelişiminin ele alındığını belirtti. Şahbazov, Nahçıvan’dan Türkiye’ye elektrik ihracatının artırılması amacıyla AzerEnerji ile TEİAŞ arasında iş birliği anlaşmasının imzalandığını ifade etti.

Mevcut Kapasite Artırılacak

Türkiye ile Nahçıvan arasındaki elektrik iletim altyapısı, imzalanan anlaşma doğrultusunda modernize edilecek ve kapasite genişletilecek. Halihazırda ithalat kapasitesi 75 MW, ihracat kapasitesi ise 40 MW olan enterkonneksiyon hattının en verimli şekilde kullanılması sağlanarak, Nahçıvan’ın enerji arz güvenliği artırılacak ve bölgesel elektrik ticareti güçlendirilecek.

Bu gelişme, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğini daha ileriye taşıyarak, iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı pekiştirecek ve bölgesel enerji entegrasyonuna katkıda bulunacaktır.