Sigortacılık Haftası kapsamında gerçekleştirilen ve sektörde inovasyon ile dijital dönüşümü teşvik etmek amacıyla düzenlenen Smart-i Awards’ta, Türkiye Sigorta bu yıl beş ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Kurum içi inovasyon, altyapı, müşteri deneyimi ve ekip performansı gibi alanlardaki çalışmalarıyla inovatif projelere verdiği önemi bir kez daha gösteren Türkiye Sigorta; “Bütünleşik Veri Platformu” projesi ile En İyi Altyapı kategorisinde Altın Smart-i, “Hasarında WhatsApp’la Gücü Yanında” projesi ile Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi kategorisinde Altın Smart-i, “Müşterinin Sesi Radar’dan ‘Değer’e” çalışmasıyla Kurum İçi İnovasyon kategorisinde Gümüş Smart-i, “Türkiye’nin Her Yerinde, Her An Öğrenme” projesiyle Yılın Ekibi kategorisinde Gümüş Smart-i ve Türkiye Hayat Emeklilik’in “Cash Flow Forecasting Platform (Nakit Akışı Tahmin Platformu)” projesiyle En İnovatif Ürün kategorisinde Bronz Smart-i kazandı.

Elde edilen bu başarı, Türkiye Sigorta’nın yalnızca teknolojik altyapıya yatırım yapmakla kalmayıp; müşteri etkileşimini güçlendiren, çalışan katılımını teşvik eden ve veriden yararlanarak süreçleri optimize eden yaklaşımını da bir kez daha ortaya koydu.