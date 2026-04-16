Farklı sektörlerden takımların ve profesyonel lig deneyimi bulunan oyuncuların yer aldığı CBL’de Türkiye Sigorta Basketbol Takımı, sezon geneline yayılan istikrarlı performansı ve güçlü takım yapısıyla öne çıktı. İstanbul ayağında 81 şirketin mücadele ettiği organizasyonda takım, Seri A finalinde Koluman’ı 56-45 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Gözler Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarında

CBL’de A, B ve C olmak üzere üç farklı lig seviyesi bulunurken, Türkiye Sigorta Basketbol Takımı organizasyonun en üst seviyesinde yer alıyor. Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya’da düzenlenen müsabakaların ardından şampiyon olan takımlar, Mayıs ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sigorta, Antalya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nın güçlü adayları arasında gösterilirken, Sırbistan’da düzenlenecek Avrupa organizasyonlarında da şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

“Bu başarı, sahadaki oyunun ötesinde bir anlam taşıyor”

Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Başar takımın başarısına ilişkin şöyle söyledi: “Türkiye Sigorta olarak odağımıza yalnızca sonuçları değil, o sonuçları üreten sistemi koyuyoruz. Bu şampiyonluk da aslında disiplinli çalışma yaklaşımımızın, ortak hedeflere odaklanma kültürümüzün ve güçlü ekip yapımızın doğal bir çıktısıdır.

Kurum içinde oluşturduğumuz iş birliği, güven ve yüksek sorumluluk bilinci; farklı alanlarda çalışan ekiplerin aynı hedef etrafında buluşabilmesini mümkün kılıyor. Bu yaklaşım yalnızca iş sonuçlarına değil, sahadaki performansa da doğrudan yansıyor.

Bu başarıyı tek başına sportif bir kazanım olarak değil; kurum kültürümüzün, organizasyonel uyumumuzun ve birlikte başarma anlayışımızın güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu yaklaşımı sürdürülebilir başarıya dönüştürmeye devam edeceğiz.”

Türkiye Sigorta Yetenek Yönetimi Direktörü ve Takım Koçu Oğuz Öztürk ise şampiyonluğa ilişkin değerlendirmesinde; “Bu şampiyonluk, bizim için yalnızca bir kupadan ibaret değil; sezon boyunca ortaya koyduğumuz istikrarın, disiplinin ve takım ruhunun doğal bir sonucu. Oyuncularımızın sahadaki özverisi, gelişim isteği ve birbirlerine duydukları güven, bu başarıyı mümkün kılan en önemli unsurlar oldu. Güçlü rakiplerimize karşı alınan galibiyetler, oyun planımıza olan bağlılığımızın ve sahadaki karar kalitemizin somut göstergesi. Farklı birimlerden gelen çalışma arkadaşlarımızın tek bir hedef etrafında kenetlenmesi ise bu takımın en büyük gücü. Dolayısıyla elde edilen bu başarı, yalnızca sportif bir sonuç değil; Türkiye Sigorta’daki iş birliği kültürünün, güven ortamının ve birlikte başarma anlayışının güçlü bir yansımasıdır.”