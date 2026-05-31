Safi’nin, kariyeri başarılarla dolu dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

Maldini Devreye Girdi, Transfer Bitti!

Gelen bilgilere göre, Hakan Safi'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya geldiği İtalyan futbolunun efsane ismi Paolo Maldini, bu dev operasyonda başrolü oynadı. Macaristan'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir araya gelen ikili, hem Antonio Conte planlamasını yaptı hem de transfer edilecek muhtemel oyuncular üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde, son olarak Napoli'yi çalıştıran Conte'nin vakit kaybetmeden Fenerbahçe'nin başına geçeceği aktarıldı.

Kupalara Ambargo Koyan Bir Kariyer

57 yaşındaki deneyimli teknik adam Antonio Conte, Avrupa futbolunun en disiplinli ve başarı odaklı isimlerinden biri olarak tanınıyor. Kariyerinde dev kulüpleri çalıştıran İtalyan hocanın başarı karnesi ise göz kamaştırıyor:

5 Kez İtalya Serie A Şampiyonluğu (Juventus ve Inter ile)

1 Kez İngiltere Premier Lig Şampiyonluğu (Chelsea ile)

Kariyer Yolculuğu: Arezzo'da başladığı teknik direktörlük hayatında sırasıyla Bari, Atalanta, Siena, Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, Inter, Tottenham ve son olarak Napoli'de görev yaptı.

Aziz Yıldırım ile kıyasıya bir başkanlık yarışına giren Hakan Safi'nin bu hamlesi, genel kurul öncesi dengeleri değiştirecek nitelikte. Şimdi gözler 6-7 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuca çevrilmiş durumda.