Uluslararası organizasyonda mücadele eden sporcular, elde ettikleri derecelerle hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin gururu oldu.

33 ülkeden 464 sporcunun katıldığı turnuvada milli takım kadrosuna davet edilen 9 Kayserili sporcu yer aldı. Organizasyonda özellikle U-11 kategorisinde mücadele eden sporcuların başarısı öne çıktı.

U-11 Tek Kızlar kategorisinde korta çıkan Zümra Çetintaş, rakiplerini tek tek geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, U-11 Çift Kızlar kategorisinde Ankaralı partneri Tuğba İlayda Öksüzer ile birlikte mücadele ederek ikinci kez zirveye çıktı. Böylece Prag'dan iki altın madalya ile dönmeyi başardı.

Turnuvada bir diğer başarı ise Asya Duru Ülger ve Elvin Gökçe Arık ikilisinden geldi. U-11 Çift Kızlar kategorisinde mücadele eden sporcular, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

U-11 Karışık Çiftler kategorisinde yarışan Eylül Çerezci de Çorumlu partneri Muhammed Uslu ile birlikte kürsüye çıkmayı başardı. İkili, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Prag'da elde edilen bu sonuçlar, Kayseri'nin badminton altyapısında yetişen sporcuların uluslararası düzeydeki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koyarken, genç sporcuların gelecekteki başarıları için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu.