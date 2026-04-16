Emeklilik döneminde gelir seviyesini korumayı hedefleyen ve aynı zamanda uzun vadeli tasarrufları artırarak ekonomiye kaynak sağlayan BES, Türkiye’de uygulamaya alındığı 2003 yılından bu yana istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Katılımcı sayısı 18 milyona yaklaştı

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre mart ayı sonu itibarıyla BES’teki katılımcı sayısı 10 milyon 220 bin 358 olarak kaydedildi. Bu kapsamdaki toplam fon büyüklüğü devlet katkıları dahil 2,21 trilyon liraya ulaştı.

OKS tarafında ise 7 milyon 712 bin 518 katılımcı bulunurken, burada biriken fon tutarı 139 milyar lirayı aştı. Böylece iki sistem birlikte değerlendirildiğinde toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 349 milyar 539 milyon liraya yükseldi.

18 yaş altı katılım da dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Sistemde yer alan 1 milyon 678 bin 467 çocuğun toplam fon büyüklüğü 95,5 milyar lirayı buldu. BES’ten emekli olanların sayısı ise 461 bin 407’ye çıktı.

İlk çeyrekte 186 milyar liralık artış

2025 yılını 2,16 trilyon liralık fon büyüklüğüyle kapatan sistem, yılın ilk üç ayında yaklaşık 186 milyar liralık artış kaydetti. Bu artış oranı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam katılımcı sayısında sınırlı bir gerileme görülse de, çocuk katılımcı sayısı ve emekli olan kişi sayısındaki artış dikkat çekti.

Mart ayında dalgalanma yaşandı

Aylık bazda bakıldığında mart ayında katılımcı sayısı 4 bin 607 kişi artarken, fon büyüklüğünde düşüş yaşandı. Şubat ayında 2,50 trilyon lira seviyesinde olan toplam fon büyüklüğü, martta yaklaşık 159 milyar lira geriledi.

Bu düşüşte küresel piyasalardaki gelişmeler belirleyici oldu. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle hem hisse senedi piyasalarında hem de kıymetli madenlerde sert satışlar görüldü. Özellikle altın ve gümüş fiyatlarındaki gerileme, BES fonlarının değerini aşağı çekti.

“Büyüme eğilimi sürecek”

Uzmanlar, mart ayındaki düşüşün geçici olduğuna işaret ediyor. Küresel piyasalarda toparlanma sinyalleri görülürken, BES’e olan ilginin de artmaya devam ettiği belirtiliyor.

Katılımcıların fon dağılımı konusunda daha bilinçli hareket etmeye başlaması ve yılın belirli dönemlerinde yapılan ek katkı ödemeleri, sistemin büyümesini destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Özellikle yılın ilk ve son çeyreklerinde yatırılan yüksek katkı paylarının, devlet katkısından maksimum düzeyde faydalanma amacı taşıdığı ve fon büyüklüğündeki artışta önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, olağanüstü bir ekonomik veya küresel şok yaşanmadığı sürece BES’in büyüme trendini sürdürmesi bekleniyor.