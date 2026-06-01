Sözcü'nün haberine göre Yıldırım, Arda Güler’in ailesi ve temsilcileriyle doğrudan temas kurarak genç yıldızın yeniden Fenerbahçe forması giymesi ihtimalini değerlendirmeye aldı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde, oyuncunun gelişimini sürdürebileceği ve düzenli forma şansı bulabileceği bir proje üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe altyapısından yetişerek kısa sürede Avrupa’nın dikkatini çeken Arda Güler, 2023 yılında Real Madrid’e transfer olmuştu. İspanyol devinde geçirdiği süreçte önemli tecrübeler kazanan milli futbolcu, 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan sezonda 14 maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız, özellikle Bayern Münih deplasmanında attığı gollerle dikkat çekti ve UEFA tarafından “Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Transfer iddialarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netlik kazanmazken, Arda Güler’in geleceği hem Fenerbahçe camiası hem de Türk futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde bu transfer için resmi adımların hızlanabileceği konuşuluyor.

Öte yandan, şu ana kadar ne Real Madrid cephesinden ne de Arda Güler tarafından söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.