Güçlü finansal performansının yanı sıra çevresel ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla sektördeki lider konumunu pekiştiren Türkiye Sigorta, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla “Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi”ne dahil olma kriterlerini eksiksiz karşılayarak listede yerini aldı.

Çevre duyarlılığı ve toplumsal sorumluluk alanındaki şeffaflık yaklaşımını güçlü raporlama süreçleriyle destekleyen Türkiye Sigorta, 2024 yılında yayımlanan ve bağımsız denetimden geçen ilk TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporuyla bu alandaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. GHG Protocol çerçevesinde hazırlanarak TSE tarafından makul güvence düzeyinde doğrulanan karbon ayak izi beyanı da Türkiye Sigorta'nın çevresel sorumluluklarına ne kadar önem verdiğini kanıtladı.

“Sadece bugünü değil, geleceği de planlıyoruz”

Bu başarının sürdürülebilirliğe verdikleri önemin somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şu değerlendirmede bulundu:

“Elde ettiğimiz bu başarıda kurumsal yönetişimde hayata geçirdiğimiz politikalar, TSRS uyumlu raporlama yapımız, entegre stratejik yaklaşımımız ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), UNGC, WEPs ve UNPRI taahhütleriyle şekillendirilen çok boyutlu sürdürülebilirlik stratejimiz var. Dijital dönüşümden çevre dostu ürünlere, sosyal kapsayıcılıktan kurumsal yönetişime kadar uzanan bütüncül yaklaşımımız, LSEG ESG puanındaki bu yükselişe doğrudan katkı sağladı. Türkiye Sigorta olarak çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine verdiğimiz önemle, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu başarı, sadece bugünü değil, geleceği de planlayan entegre bakış açımızın bir yansımasıdır.”

Kurumsal yönetim anlayışının temelini sürdürülebilirlik ilkeleriyle oluşturan Türkiye Sigorta, 30 Eylül 2024’te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UNGC) imzalayarak iş etiği, insan hakları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele alanlarında uluslararası standartlara bağlılığını bir kez daha vurguladı. Türkiye Sigorta, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) 10’dan fazlasına doğrudan katkı sağlayarak sosyal etki alanında da güçlü adımlar attı.

Şirketin sürdürülebilirlik alanındaki sistematik ilerlemesi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olma kriterlerini eksiksiz karşılamasını sağladı. Türkiye Sigorta, BIST Endeksi'nde baz alınan LSEG ESG puanını 76'ya yükselterek sürdürülebilirlik performansını somut verilerle belgeledi. Endeks kapsamında şirketlerin genel sürdürülebilirlik notunun 50'nin üzerinde, her bir ana başlık notunun 40'ın üzerinde ve kategori notlarından en az sekizinin 26'nın üzerinde olması gerekiyor.

Sosyal sorumluluk kapsamında spor alanında önemli destekler sunan Türkiye Sigorta, 2022 yılından bu yana Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi isim sponsoru. Basketbola desteğini bir adım daha ileriye taşıyarak, A Millî Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarının ana sponsorluğunu da üstlenen Şirket, 2023’ten bu yana Tekerlekli Sandalye Tenis Millî Takımı sporcusu Zeliha Aksak, Para Yüzme sporcusu Sevilay Öztürk ve Paralimpik tenisçi Uğur Altınel’e bireysel sponsorluk sağlıyor. Ayrıca, Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerde (Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman) gençlerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla basketbol sahaları inşa edilerek, 3x3 turnuvalar düzenlendi.