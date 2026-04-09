Genel kurulda oyların birbirine oldukça yakın çıkması nedeniyle seçim sonuçları divan heyeti gözetiminde ikinci kez sayıldı. Ancak yapılan yeniden sayımda da sonuçların değişmediği ve Ahmet Yaşar’ın başkanlığı kazandığı kesinleşti.

Açıklanan resmi sonuçlara göre başkanlık yarışında Erol Öztürkoğlu 29 oyla ikinci sırada yer alırken, Oğuz Karahançer 5 oy ve Kantürk Öztürk ise 3 oy aldı.

Bu sonuçla birlikte Ahmet Yaşar, sektör temsilcilerinin oylarıyla Türkiye Sigorta Birliği’nin yeni dönem başkanı olarak göreve başlamaya hak kazandı.