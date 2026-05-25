Yeni haftaya yukarı yönlü başlayan gram altın sabah saatlerinde 6 bin 700 liranın üzerinde işlem görürken, ons altın da son 1 haftanın en yüksek seviyelerine çıktı.

Piyasalarda ayrıca ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen faiz mesajları da yakından takip ediliyor. Fed yetkililerinin şahin tondaki açıklamaları, altındaki yükselişi sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor.

Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar ise iç piyasada döviz kuru ile birlikte altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimleri takip etmeyi sürdürüyor. Özellikle “Gram altın ne kadar oldu?”, “Çeyrek altın kaç TL?” soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor.

25 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları

Gram altın: 6.703 TL

Çeyrek altın: 11.017 TL

Yarım altın: 22.029 TL

Tam altın: 43.360 TL

Cumhuriyet altını: 43.914 TL

Gremse altın: 108.733 TL

Ons altın: 4.561 dolar

Uzmanlar, küresel jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz politikalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.