Son iki sezonu kupasız kapatan Maribor, bu yıl da şampiyonluğu rakip NK Celje’ye kaptırdı. Sloven basını Nogomania’nın haberine göre, kulübün satışı ihtimali şimdiden gündemde. Potansiyel yatırımcılar Maribor’un mevcut durumunu incelemeye başladı ve isimler arasında Olympiakos’un sahibi Evangelos Marinakis’in de olduğu öne sürülüyor.

Kulüp resmen satış listesinde olmasa da Ilıcalı’nın, cazip bir teklif gelirse yönetimi devretmeye hazır olduğu ifade ediliyor. Yani Ilıcalı, Maribor’da sahadaki başarısızlıklara rağmen hâlâ “doğru teklif gelirse” kapıyı aralık bırakıyor.