5 Aylık Performans: 16,5 Milyar Doları Aştı

Yılın ilk beş ayında sektörün toplam ihracatı 16 milyar 581 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor.

Ticari Araçlarda Patlama: Çekicilerde Yüzde 309 Artış!

Mayıs ayında ihracat artışında özellikle ticari araçlardaki yeni model üretiminin etkisi hissedildi.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 119 artarak 746 milyon dolara çıktı.

Çekiciler kaleminde ise ihracat yüzde 309 gibi çarpıcı bir artışla 148 milyon dolara ulaştı.

Binek otomobiller ihracatı yüzde 12 artarak 1 milyar 323 milyon dolar oldu.

Otobüs, minibüs ve midibüs grubundaki ihracat ise yüzde 15 artışla 277 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tedarik Endüstrisi: Almanya İlk Sırada

Otomotiv tedarik endüstrisi mayısta 1 milyar 418 milyon dolarlık ihracatla en büyük ürün grubu oldu.

Almanya, bu alanda en fazla ihracat yapılan ülke konumunu korusa da yüzde 1'lik düşüş yaşandı.

Buna karşın;

Fransa’ya yüzde 10

Romanya’ya yüzde 35

Belçika’ya yüzde 27

Polonya’ya yüzde 21

Fas’a yüzde 13 ihracat artışı görüldü.

Ülke Bazında Öne Çıkanlar

Almanya : 623 milyon dolarla en büyük pazar, ihracat yüzde 29 arttı .

Birleşik Krallık : 450 milyon dolarla ikinci sırada, ihracat yüzde 36 arttı .

Fransa: 385 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada, yüzde 1 düşüş yaşandı.

Bazı ülkelerde dikkat çekici artışlar kaydedildi:

Slovenya’ya yüzde 143

Belçika’ya yüzde 110

Romanya’ya yüzde 52

Portekiz’e yüzde 110

Avusturya’ya yüzde 174

Fas’a yüzde 40 ihracat artışı gerçekleşti.

Ancak bazı pazarlarda düşüşler de dikkat çekti:

Hollanda’ya yüzde 35

Rusya’ya yüzde 6 ihracat düşüşü yaşandı. ÇAYKUR’dan kontenjan uygulaması

AB Ülkelerine İhracat Güçlü

Avrupa Birliği ülkeleri, toplam otomotiv ihracatının yüzde 71,5’ini oluşturdu. AB’ye yönelik ihracat, mayısta yüzde 28 artışla 2 milyar 824 milyon dolar olarak kaydedildi.

Diğer Avrupa ülkelerine ihracat yüzde 34, Afrika ülkelerine yüzde 22, diğer Amerikan ülkelerine ise yüzde 61 oranında artış gösterdi.

Ancak, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatlarda sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 22 oranlarında düşüş görüldü.