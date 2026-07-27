Enerji piyasalarında son dönemde yaşanan yükselişin ardından gelen bu sert geri çekilmede, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler belirleyici oldu. Dünyadaki petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği boğazda deniz trafiğinin yeniden normalleşebileceğine ilişkin beklentiler, yatırımcıların risk algısını önemli ölçüde azalttı.

Jeopolitik risk primi zayıfladı

Piyasalarda, ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sona ermesi ve tansiyonun düşmesi, henüz resmi müzakereler başlamamış olsa da diplomatik sürecin yeniden devreye girebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme, petrol fiyatlarına yansıyan jeopolitik risk priminin gerilemesine yol açtı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının küresel enerji arzı açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekerken, bölgedeki normalleşme sinyallerinin fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.

Hürmüz Boğazı yakından izleniyor

Piyasalarda ayrıca Umman'ın arabuluculuğunda ticari gemi geçişlerinin yeniden güvenli şekilde sağlanmasına yönelik diplomatik temasların sürdüğü yönündeki haber akışı da etkili oldu. Bu gelişmeler, olası arz kesintilerine ilişkin kaygıları azaltırken petrol fiyatlarında satışları hızlandırdı.

Buna karşın Kızıldeniz'de devam eden güvenlik riskleri ise enerji piyasalarında belirsizliğin tamamen ortadan kalkmasını engelliyor.

Brent ve WTI'da dikkat çeken düşüş

Fiyatlardaki gerilemeyle birlikte spot Brent petrol 85 doların altını test etti. Uluslararası piyasalarda ICE'de işlem gören Eylül vadeli Brent petrolü yüzde 9'un üzerinde değer kaybederek 87,88 dolar seviyesine geriledi.

ABD'de NYMEX'te işlem gören Eylül vadeli Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 7,5 düşüşle 82,61 dolar seviyesine indi.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının yönü açısından ABD-İran ilişkilerindeki diplomatik gelişmeler, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ve küresel arz-talep dengesine ilişkin haber akışının belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.