Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bulunan Beypiliç'e ait kesimhanede gerçekleştirilen temizlik ilaçlaması sonrası yaşanan olay, kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, işçilerin bulunmadığı saatlerde yapılan ilaçlamanın ardından sabah vardiyasında çalışan personel kesimhane bölümüne giriş yaptı.

Bir süre sonra çalışanlar arasında baş dönmesi, mide bulantısı ve çeşitli rahatsızlık belirtileri görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahaleleri yapılan 31 işçi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Ayrıca 3 işçinin de kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurduğu öğrenildi.

Toplam 34 işçinin tedavi altına alındığı olayda, çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yetkililer, işçilerin temizlikte kullanılan kimyasal maddeden etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Olayla ilgili iş sağlığı ve güvenliği prosedürleri ile kullanılan kimyasalların uygunluğu da araştırılıyor.