Yeni düzenleme; hedefli reklamcılık, yapay zekâ ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin tanıtımları ve indirim kampanyaları başta olmak üzere birçok alanda yeni kurallar getiriyor.

Dijital reklamcılığın yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin daha fazla reklam mesajına maruz kaldığını belirten Bakanlık, yeni düzenlemeyle reklamların daha şeffaf hale getirilmesini ve tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesini hedefliyor.

Hedefli reklamlarda şeffaflık zorunlu

Yönetmelikle birlikte kişisel veriler ve çevrim içi davranışlar analiz edilerek sunulan hedefli reklamlarda, reklamın hangi kriterlere göre gösterildiği ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceği tüketiciye açık ve kolay erişilebilir şekilde bildirilecek.

Ayrıca çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yapılarak hedefli reklam gösterilmesi tamamen yasaklandı.

Influencer paylaşımlarında "reklam" ibaresi şart

Sosyal medya etkileyicilerinin herhangi bir ürün veya hizmet karşılığında ücret, indirim, ücretsiz ürün ya da başka bir menfaat elde ederek yaptığı paylaşımlarda, bunun reklam olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ifadelerinin kullanılması gerekecek.

Yapay zekâ ile hazırlanan reklamlara yeni kurallar

Yapay zekâ teknolojileri kullanılarak gerçek kişiden ayırt edilmesi güç dijital karakterlerin yer aldığı reklamlarda, bu durum tüketicilere açıkça bildirilecek.

Bunun yanında, gerçek bir kişinin yapay zekâ ile oluşturulmuş dijital kopyasının ürünü deneyimlediği veya tavsiye ettiği izlenimi oluşturan reklamların yayımlanması yasaklandı.

İndirim kampanyalarında fiyat oyunu sona erecek

Yeni düzenlemeye göre indirimli satış reklamlarında, indirimin başlangıcından önceki son 10 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Bu fiyat, indirim öncesi fiyat olarak gösterilebilecek.

Meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerde ise indirimden önce uygulanan son fiyat dikkate alınacak.

Çevre dostu iddialar artık belgeyle desteklenecek

"Çevre dostu", "yeşil", "doğa dostu" gibi çevresel beyanlar artık açıklama yapılmadan kullanılamayacak. Reklamlarda yer verilen çevresel iddiaların, yetkili kurumlar veya akredite kuruluşlardan alınan belgelerle ispatlanması zorunlu olacak.

Takviye edici gıdalara da yeni reklam kuralları

Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi oluşturacak reklamlar yasaklandı. Ayrıca akademik unvanların tüketiciyi yanıltacak şekilde kullanılmasının da önüne geçilecek.

Tüketici yorumlarında yeni uygulama

İnternet sitelerinde yayımlanan tüketici değerlendirmelerinde satıcı veya hizmet sağlayıcıya cevap hakkı tanınan süre 72 saatten 48 saate indirildi. Bu süre içinde açıklama yapılmaması halinde değerlendirmeler doğrudan yayımlanabilecek.

Ayrıca doğrulanamayan tüketici yorumlarının paylaşılması yasaklanırken, ürün, teslimat ve satıcıya ilişkin değerlendirmelerin eksiksiz ve erişilebilir şekilde gösterilmesi zorunlu hale getirildi.

Ticaret Bakanlığı, yeni düzenlemelerle tüketici haklarının daha güçlü korunmasını, piyasalarda şeffaflığın artırılmasını ve aldatıcı ticari uygulamalarla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesini amaçlıyor.