Bakan Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, son dönemde Türk firmalarının Slovenya’daki projeleri ve iki ülke arasındaki artan ekonomik etkileşimin, anlaşmanın önemini daha da ortaya koyduğunu vurguladı. Işıkhan, “Bu anlaşma, yalnızca ticari işbirliğini desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda iki ülke vatandaşlarının hak ve menfaatlerinin korunmasına da katkı sağlayacaktır” dedi.

Anlaşmanın iki ülke vatandaşları ile sigortalılarının mevcut haklarının korunmasına ve geliştirilmesine imkân tanıyacağını belirten Işıkhan, yeni hakların elde edilmesine de fırsat sağlayacağını ifade etti. Bakan, sosyal güvenlik anlaşmalarının, karşılıklı yatırımları teşvik eden ve insan hareketliliğini kolaylaştıran önemli araçlar olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan ayrıca, İŞKUR ile Slovenya İstihdam Hizmeti Kurumu ESS arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, “İŞKUR’un tecrübesi ile ESS’e her zaman destek olmaya hazırız” dedi.

Konuşmasında Türkiye’nin bölgesel ve küresel meselelere insani ve barışçıl çözümler geliştirme çabalarına da değinen Işıkhan, “Ayrım gözetmeksizin mağdurların ve mazlumların sesi olmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Bakan Işıkhan ile Bakan Mesec anlaşmayı resmi olarak imzaladı.