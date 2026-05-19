Sertifikasyon süreçleri başarıyla tamamlanan GÖKBEY’in bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlerin başladığını duyuran Uraloğlu, havacılıkta dijitalleşme ve yerlileşme vurgusu yaptı.

Eğitim Süreçleri Tamamen Dijital Platformda

Türkiye'nin hava aracı sertifikasyon süreçlerini dijital ve milli sistemler üzerinden yönetebilen sayılı ülkelerden biri haline geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, GÖKBEY'e dair tüm süreçlerin tek bir merkezde toplandığını ifade etti.

Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Ülkemiz artık sivil döner kanatlı hava aracını tasarlayıp üreten ve kendi ulusal otoritesiyle sertifikalandırabilen ülkeler arasında yer alıyor. Şimdi de yerli ve milli genel maksat helikopterimiz GÖKBEY için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlere başladık. Bakım teknisyenlerine yönelik 'Tip' eğitimleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) KDM-ORG sistemi üzerinden verilmeye başlandı. Böylece eğitim, ölçme-değerlendirme ve lisans süreçleri tek bir dijital platformda toplanmış oldu."

600'den Fazla Teknik Toplantı, 18 Bin Uçuş Test Noktası

GÖKBEY’in sertifikasyon sürecinin ne kadar titiz bir mühendislik ve denetim aşamasından geçtiğini rakamlarla gözler önüne seren Bakan Uraloğlu, uluslararası standartlara tam uyum sağlandığının altını çizdi.

Sürecin arka planındaki devasa emeği aktaran Uraloğlu, şu verileri paylaştı:

Toplantı Sayısı: Sertifikasyon sürecinde 600’ün üzerinde teknik toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan Testler: 180’den fazla zorlu test başarıyla tamamlandı.

Uçuş Doğrulaması: Yaklaşık 18 bin uçuş test noktasında tam doğrulama sağlandı.

Dokümantasyon: 800’ü aşkın uyum dokümanı hazırlandı.

Bakan Uraloğlu, tüm bu süreçlerin başta global havacılık standardı olan CS-29 olmak üzere uluslararası gerekliliklere tamamen uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.