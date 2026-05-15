İki ülke, Türk savunma sanayiinin önemli platformlarından ANKA insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kazakistan merkezli 406 No’lu Uçak Tamir Fabrikası AŞ Başkanı Nurlan Kuzhayev tarafından imzalandı. İş birliği kapsamında Kazakistan’da ANKA platformuna yönelik üretim, bakım ve teknik altyapı kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ANKA için Orta Asya’da yeni üs

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde özellikle insansız hava araçları alanında elde ettiği başarılar, Türk dünyasıyla kurulan yeni iş birlikleriyle daha geniş bir coğrafyaya taşınıyor. Kazakistan ile atılan bu adımın, ANKA’nın Orta Asya’daki operasyonel etkinliğini artırmasının yanı sıra bölgesel savunma kapasitesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Uzmanlar, anlaşmanın yalnızca teknik bir ortaklık olmadığını; aynı zamanda Türkiye ile Türk Devletleri arasındaki stratejik entegrasyonu güçlendiren önemli bir hamle niteliği taşıdığını değerlendiriyor.

Savunma sanayiinde ortak üretim dönemi

Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan anlaşma sayesinde iki ülke arasında teknoloji transferi, teknik eğitim, bakım-onarım altyapısı ve ortak üretim süreçlerinde yeni bir dönemin başlaması öngörülüyor. Kazakistan’ın ANKA platformu üzerinden kendi teknik kapasitesini geliştirmesi hedeflenirken, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında da yeni bir kapı açılmış oldu.

Son dönemde birçok ülkenin radarına giren Türk insansız hava araçları, Türkiye’nin savunma sanayiindeki küresel etkisini artırırken, ANKA için imzalanan bu anlaşma Türk dünyasında savunma iş birliğinin derinleşmesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor.