Fuarla ilgili içerikler toplamda yaklaşık 3,3 milyar erişime ulaşırken, TRT World’ün “Yıldırımhan Balistik Füzesi” paylaşımı en çok ilgi gören içerikler arasında öne çıktı.

Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayinde son yıllarda yakaladığı ivme, uluslararası kamuoyunda da karşılık bulmaya devam ediyor. 5–9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA, bu ilginin yurt dışı medya ve sosyal medya yansımalarına da taşındığını gösteriyor.

SAHA’yı En Çok AB ve ABD Konuştu!

MTM Medya Takip Merkezi’nin 187 dilde 150 milyonu aşkın kaynak üzerinden gerçekleştirdiği, 13 Nisan–13 Mayıs 2026 dönemini kapsayan araştırmaya göre SAHA 2026, yurt dışında toplam 19 bin 815 yansıma elde etti. Yansımaların 16 bin 815’i sosyal medyada, 3 bini internet medyasında yer aldı. Toplam yansımanın %85’inin sosyal medya, %15’inin ise internet medyası kaynaklı gerçekleştiği görülüyor.

Kıta dağılımında Avrupa %45 payla ilk sırada yer aldı. Avrupa’yı %29 ile Kuzey Amerika, %19 ile Asya takip etti. Ülke dağılımında ABD, 5 bin 463 yansıma ve %28 payla zirvede yer aldı. ABD’yi Hollanda ve Almanya izledi. Veriler, fuarın Avrupa’da geniş, ABD’de ise yoğun bir yansıma alanı bulduğunu gösteriyor.

TRT World’ün “Yıldırımhan Balistik Füzesi” paylaşımına büyük ilgi!

Sosyal medya demografisine göre etkileşime giren kitlenin %76’sı erkek, %24’ü kadın kullanıcılardan oluştu. Yaş dağılımında 25–34 yaş grubu %52 ile öne çıktı. En çok etkileşim alan içerik, TRT World’ün Yıldırımhan Balistik Füzesine ilişkin Facebook paylaşımı oldu.

Dil dağılımında Türkçe 7 bin 900 yansıma ve %40 payla ilk sırada, İngilizce 7 bin 428 yansıma ve %37 payla ikinci sırada yer aldı. Mecra kırılımında sosyal medyada Türkçe, internet medyasında ise İngilizce içeriklerin öne çıktığı görülüyor.

SAHA 2026 içerikleri toplamda 3,3 milyara yakın bir erişim ve 241 bini aşkın etkileşim elde etti. Ton dağılımında yansımaların %76’sı nötr, %21’i olumlu, %3’ü olumsuz ölçüldü. MTM Medya Takip Merkezi araştırmasında ortaya çıkan genel tablo, fuarın yurt dışı gündeminde yüksek hacimli ve nötr-olumlu bir görünümle yer aldığını gösteriyor.