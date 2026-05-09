Türkiye’nin savunma sanayiindeki küresel yükselişini ortaya koyan rakam, sektör açısından yeni bir rekorun habercisi olarak değerlendiriliyor.

Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir.



Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı yeni dönemin kurucu aktörlerinden…

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayii organizasyonlarından biri olan fuar, yerli ve yabancı şirketlerin yoğun ilgisine sahne olurken, gerçekleştirilen anlaşmalar Türk savunma sanayiinin uluslararası pazardaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haluk Bayraktar: “İhracatta Rekor Seviyeye Ulaşıldı”

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, fuarın ilk üç gününde şirketlerin yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Bayraktar, bu rakamın SAHA EXPO tarihindeki en yüksek seviyelerden biri olduğunu ifade etti.

Savunma sanayiindeki yerlileşme hamlelerinin ihracata doğrudan yansıdığına dikkat çeken sektör temsilcileri, Türk şirketlerinin özellikle insansız hava araçları, kara sistemleri, mühimmat, elektronik harp ve deniz platformları alanlarında yoğun talep gördüğünü vurguluyor.

120’den Fazla Ülkeden Katılım

Bu yılki organizasyona 120’nin üzerinde ülkeden resmi heyet ve sektör temsilcisi katılırken, 263’ü yabancı olmak üzere toplam 1700 firma fuarda yer aldı. Fuar süresince gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri, teknoloji tanıtımları ve imza törenleri, savunma sanayiinde uluslararası iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

Organizasyonun toplamda 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması beklenirken, bunların yaklaşık 30 binini sektör profesyonelleri oluşturuyor.

2024 Rekamları Geride Kalabilir

İki yılda bir düzenlenen SAHA EXPO’da 2024 yılında yaklaşık 6,2 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşılmıştı. Bu yıl daha fuarın ilk günlerinde 8 milyar dolar seviyesine yaklaşılması, 2026 organizasyonunun yeni bir ihracat rekoruyla tamamlanabileceği beklentisini güçlendirdi.

Uzmanlara göre elde edilen bu tablo, Türkiye’nin savunma sanayiinde üretim kapasitesi, teknolojik kabiliyeti ve ihracat gücü açısından küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu haline geldiğini ortaya koyuyor.