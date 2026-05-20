1 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde kullanıma açılan 5G teknolojisi ve yerli-milli tıbbi cihazlar, tıp dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki uzman doktorlar, yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki Muş Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir hastanın böbrek taşı ameliyatını uzaktan başarıyla gerçekleştirdi.

Bu operasyon, sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliği sağlama noktasında devrim niteliği taşırken, aynı zamanda dünyanın ilk uzaktan RIRS (Retrograd İntrarenal Cerrahi) ameliyatı olarak tıp tarihine geçti.

Ameliyatın Detayları: 4 Saatlik Kusursuz Senkronizasyon

Muş Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastaya uygulanan böbrek taşı kırma operasyonu, cerrahi bir kesi olmadan tamamen damar yoluyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta, mesafeleri ortadan kaldıran en önemli unsur Turkcell’in 5G altyapısı oldu. 5G’nin sunduğu ultra düşük gecikme süresi ve yüksek veri iletim kapasitesi sayesinde, İstanbul’daki cerrahlar Muş’taki hastaya anlık ve sıfır gecikmeye yakın bir hızla müdahale edebildi.

Operasyonu Gerçekleştiren Dev Kadro

Prof. Dr. Tzevat Tefik (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı)

Op. Dr. Rıfat Burak Ergül (Muş Devlet Hastanesi)

Yerli ve Milli Robot: "İbn-i Sina" (Avicenna Roboflex)

Bu tarihi operasyonun kahramanlarından biri de Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen tıbbi cihaz teknolojisi oldu. Ameliyatta, Ankara OSTİM kökenli medikal teknoloji firması ELMED tarafından geliştirilen ve uluslararası arenada Avicenna Roboflex olarak bilinen İbn-i Sina robotu kullanıldı.

İbn-i Sina Robotunun Başarı Kronolojisi: 1991: ELMED firması Ankara OSTİM'de kuruldu.

2012: TÜBİTAK projesi kapsamında robotun ilk prototipi üretildi ve patenti alındı.

Günümüz: Avrupa CE işareti ve ABD FDA onayına sahip olan robot; ABD, İngiltere, Almanya, Polonya, BAE, Katar ve Türkiye'de aktif olarak kullanılıyor. Yapay zeka ve tele-cerrahi destekleriyle küresel pazarda liderliğe oynuyor.

Liderlerden ve Uzmanlardan İlk Açıklamalar

"Ülkemiz İçin Önemli Bir Bilimsel Adım"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar: "5G destekli bu operasyon, İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nın robot yardımlı cerrahi ve ileri endoüroloji alanındaki deneyiminin farklı merkezlere başarıyla aktarılabileceğini göstermesi açısından son derece önemli. Sağlık teknolojileri ve telecerrahi uygulamaları, ülkemiz için önemli bir bilimsel adımdır."

"Turkcell 5G ile Mesafeler Engel Değil"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: "1 Nisan itibarıyla tüm Türkiye'de kullanıma açtığımız 5G teknolojisini, dijital geleceğimiz için stratejik bir eşik olarak görüyoruz. İstanbul-Muş arasında yaklaşık 1500 kilometre mesafeden başarıyla gerçekleştirilen bu operasyon, Turkcell 5G'nin gücünü çok çarpıcı bir şekilde kanıtladı. Altyapımız ve geniş frekans bandımızla bu köklü değişime liderlik etmenin gururunu yaşıyoruz."

"Aynı Ameliyathanedeymiş Gibi Hissettik"

Prof. Dr. Tzevat Tefik: "Turkcell'in 5G altyapısı ve ELMED'in yerli üretim İbn-i Sina robotu aracılığıyla, Muş'taki hastamızı İstanbul'dan, tıpkı aynı ameliyathanedeymiş gibi takip edebildik. Sistem o kadar hızlıydı ki cerrahi sezgimizden hiçbir şey kaybetmeden işlemi tamamladık. Türkiye'yi bu alanda uluslararası bir referans merkezi konumuna taşımayı hedefliyoruz."

Sağlıkta 5G Dönemi Ne Vaat Ediyor?

Bu başarılı operasyon, 5G altyapısının sadece bir hız artışı değil, aynı zamanda hayati alanlarda dönüştürücü bir güç olduğunu kanıtladı. Önümüzdeki süreçte 5G teknolojisinin sağlık sektörüne getireceği yenilikler şunlar olacak: