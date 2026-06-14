Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; havalimanının açılış töreni yarın saat 13.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Yeni havalimanının, önümüzdeki ay düzenlenecek olan kritik NATO Zirvesi’nde de liderlerin ağırlanmasında yoğun olarak kullanılması planlanıyor.

"Ankara Havalimanı'nı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürdük"

Ankara Havalimanı'nın uluslararası bir havalimanı olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Ankara Havalimanı'nı, geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürdük. Sadece 8 ay gibi kısa bir sürede havalimanının modernizasyonundan bağlantı yollarına kadar çok kapsamlı bir projeyi hayata geçirerek başkentimize yakışır modern, güçlü ve yüksek standartlara sahip bir havalimanını hizmete sunuyoruz" dedi.

Çalışmalar kapsamında 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pistin 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldığının altını çizen Uraloğlu, böylece geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapının oluşturulduğunu söyledi. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebinin inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldığını kaydetti.

8 Ay Gibi Rekor Bir Sürede Dev Dönüşüm

Yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarılarak küresel liderlerin ve geniş gövdeli uçakların ağırlanabileceği üst düzey bir merkeze dönüştürülen proje, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldü.

Büyük bir koordinasyonla yürütülen dönüşüm çalışmaları, 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak uluslararası standartlara uygun hale getirildi.

Pist Genişletildi, Kapasite Artırıldı

Proje kapsamında havalimanının fiziki ve teknolojik altyapısı tamamen yenilendi:

Pist Ölçüleri Büyütüldü: Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist; 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe ulaştırıldı. Böylece geniş gövdeli uçakların iniş-kalkış güvenliği maksimuma çıkarıldı.

44 Uçaklık Dev Apron: Pist başlarına toplam 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi yapılırken, 160 bin metrekarelik yeni apron alanı inşa edildi. Havalimanı aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği bir kapasiteye ulaştı.

Modern Altyapı ve Güvenlik: Mevcut taksi yolları yenilendi ve yenileri eklendi. Pist sonu emniyet alanı (RESA), aydınlatma ve yaklaşma ışıkları uluslararası standartlara göre modernize edildi. Tüm dijital, mekanik ve elektrik altyapı tek bir ağda entegre edildi.

Devlet Konukevi: Protokol ağırlamaları için 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip yeni bir Devlet Konukevi ve 310 araçlık otopark inşa edildi.

Şehir Trafiğine İlaç Olacak 12.5 Kilometrelik Yeni Yol

Havalimanı projesi, Ankara’nın şehir içi trafiğini rahatlatacak önemli bir ulaşım yatırımıyla da desteklendi. Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bir bağlantı yolu hayata geçirildi.

Yolun 3 kilometrelik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları inşa edilirken, 140 metre uzunluğundaki tek pilonlu gergin eğik askılı (ekstradoz) köprü mimarisiyle dikkat çekiyor. Ayrıca Ankara Bulvarı üzerinde inşa edilen 40 metrelik geçit sayesinde güzergah boyunca trafiğin takılmadan akması hedefleniyor.