Toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlık etti.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantının iki ülke arasındaki samimi diyaloğu daha da ileriye taşıma arzusu çerçevesinde gerçekleştiği vurgulandı. Açıklamada, "Taraflar, savunma ve savunma sanayi iş birliğinin çeşitli boyutlarının derinleştirilmesi imkânlarını değerlendirmiş, bölgesel ve küresel güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını yinelemişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayi alanında karşılıklı iş birliği fırsatlarının artırılması ve bölgesel güvenlik başta olmak üzere ortak meselelerde daha yakın koordinasyonun sürdürülmesi konularında mutabakata varıldığı belirtildi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir sonraki Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısının 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği kaydedildi.