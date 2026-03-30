Tüketici güveni ve sanayi üretimindeki iyileşmeye rağmen işsizlik oranı, iş güveni ve enflasyon göstergelerindeki düşüşler talep endeksinin gerilemesinde etkili oldu.

Buna karşın, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise olumlu bir tablo çizdi. Endeks, aylık %0,4, yıllık %0,8 artışla 99,8 seviyesine yükselerek ihracat pazarlarının dayanıklılığının güçlendiğini gösterdi. Küresel jeopolitik risklerdeki hafif gerileme ve talep endeksinin uzun dönem ortalamasına yaklaşması, ihracatçıların pazarlarındaki belirsizlikleri daha iyi yönetebildiğini ortaya koydu.

Sektörler bazında farklı trendler dikkat çekti. İhracat Talep Endeksi, Gemi, Yat ve Hizmetleri sektöründe %8,8 düşerken, Halı sektöründe %0,5 artış kaydedildi. Pazar Dayanıklılık Endeksi ise Gemi, Yat ve Hizmetleri sektöründe %3,6 düşüş gösterirken, Halı sektöründe %2,1 yükseldi.

Ülke bazında bakıldığında ABD’ye yönelik ihracat talebi %1,0 düşerken, Almanya’ya yönelik talep %1,4 arttı. Benzer şekilde Pazar Dayanıklılığı Endeksi ABD’de %0,9 azalırken, Almanya’da %0,6 yükseldi. Endeksler; işsizlik, enflasyon, sanayi üretimi, iş ve tüketici güveni ile sosyal ve politik göstergeleri dikkate alarak ihracat pazarlarının talep ve risk koşullarını ölçüyor.