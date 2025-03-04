Ödül ile ilgili görüşlerini paylaşan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Ali Türk; “Uluslararası alanda bir kez daha en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak seçilmekten gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim. Turkish Cargo olarak, küresel uçuş ağımızı genişletmeye devam ederken, SMARTIST tesisimizin sağladığı operasyonel verimlilik ve yenilikçi lojistik çözümlerimizle sektörde güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Bu ödül, doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır. Önümüzdeki dönemde de insan kaynağımıza ve teknolojiye yatırımlarımızı artırarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

STAT Times Uluslararası Hava Kargo Mükemmellik Ödülleri, sektör paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen iki aşamalı bir değerlendirme süreci sonucunda verilmektedir. İlk aşamada adaylar, sundukları belgeler doğrultusunda incelenirken, ikinci aşamada sektör profesyonellerinin katıldığı oylama ile kazananlar belirlenmektedir. Turkish Cargo, genişleyen küresel uçuş ağı, İstanbul Havalimanı’ndaki ileri teknoloji SMARTIST kargo tesisi, yenilikçi lojistik çözümleri ve sürdürülebilir büyüme stratejileri sayesinde bu ödüle layık görüldü.

Turkish Cargo, 2033 yılı itibarıyla kargo destinasyonlarını 150’ye, kargo uçağı sayısını 44’e, SMARTIST tesisinin kapasitesini 4,5 milyon tona çıkararak operasyonel hacmini 3,9 milyon tona yükseltmeyi hedefliyor.