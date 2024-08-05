Yenilenen anlaşma kapsamında Turkish Cargo, Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ürünleri, 30 ülkedeki 40 destinasyona yüzde 30’a varan muhtelif indirim oranlarıyla taşıyacak. Genel kargo, bozulabilir kargo, yumurta, balık, et, meyve ve sebze gönderilerini kapsayan kampanya, 14 Haziran’da başlayacak ve 31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

İş birliğine ilişkin görüş bildiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemizin ihracat seferberliğine destek olmayı birincil görevimiz kabul ediyoruz. Kurduğumuz hava kargo köprüleri ve sunduğumuz fırsatlar sayesinde Türk ihracatçıları, stratejik pazarlara avantajlı maliyetlerle ulaşarak küresel rekabette güçlerine güç katıyor. Bu doğrultuda TİM ile imzaladığımız son kampanya kapsamında, seçili destinasyonlarda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %50’den fazla artış elde ederek dış ticarete önemli bir katkı sağladık. Yeni kampanyamızda ise, titizlikle seçilmiş 40 destinasyonda kullanılmak üzere ciddi bir kapasiteyi ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz. Gelenek haline gelen bu iş birliğimizin, ülkemizin ihracat hedeflerine büyük katkı sağlamasını temenni ediyoruz.” dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe; “Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefi ile başladık. 2024 yılı için 267 milyar dolarlık mal ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefimiz var. Bu hedeflerimize ulaşmak için lojistik kasımızı güçlendirmek zorundayız. Özellikle uzak pazarlara erişimde hava kargo taşımacılığının ayrı bir yeri var. Hız ve maliyet parametreleri burada son derece önemli. Bu noktada en önemli destekçimiz olan ülkemizin gurur kaynağı Türk Hava Yolları ile beşinci kez bu protokolü imzalıyoruz.

‘Türkiye İhracatla, Türk Hava Yolları’nın Kanatlarında Yükselecek’ diyerek çıktığımız bu yolculukta önemli başarılara imza attık. İnşallah, yeni protokolle hava yoluyla taşımacılığın payını daha da artıracağız. 30 ülkedeki 40 şehre, ihracatçılarımız yüzde 20’ye varan indirimlerle ürünlerini ulaştırabilecekler. İhracatçılarımıza maliyet avantajı sağlayan Türk Hava Yolları ailesine teşekkür ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Dünyadaki üretim ve ticaret merkezlerine ulaşım için en iyi bağlantıları sağlayan Turkish Cargo, kaliteli hizmet anlayışı ile sunduğu cazip olanakları geliştirmeye devam ediyor. Küresel taşıyıcı, her geçen gün artan lojistik talebe özel ve pratik çözümler üretip, bölgesel ve küresel ticareti geliştirirken; ihracatçı firmalara da destek olmayı sürdürüyor.