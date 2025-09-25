Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında iki ülkenin deniz unsurlarının katılımıyla icra edilen tatbikat, askeri iş birliğini geliştirmek ve müşterek çalışabilirliği artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Tatbikatın hedefi; su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve hava savunma harbi taktiklerini denemek, bu alanlardaki karşılıklı eğitim ve iş birliğini geliştirmek olarak belirlendi



22-23 Eylül tarihlerinde yapılan liman safhasında; SAT eğitimleri, siber savunma, yapay zekâ, insansız hava ve deniz araçlarının deniz harekatında kullanımına yönelik oturumlar ile koordinasyon toplantıları düzenlendi. 24-25 Eylül tarihlerinde icra edilen seyir safhasında ise asimetrik tehdit eğitimi, seyir gemiciliği, su üstü, hava savunma ve denizaltı savunma harbi eğitimleri gerçekleştirildi. 25 Eylül'de seçkin gözlemci günü faaliyetleri, 26 Eylül'de ise tatbikat sonu değerlendirmesi yapıldı.



Tatbikata Türk Deniz Kuvvetlerinden TCG Oruçreis, TCG Gediz, TCG Bora, TCG İmbat, TCG Gür, 1 deniz karakol uçağı, 4 SH-70 helikopter, 1 İDA, 2 İHA ve 1 SAT timi katıldı. Türk Hava Kuvvetleri de iki F-16 savaş uçağıyla tatbikata katılım sağladı. Mısır Deniz Kuvvetleri ise ENS Tahya Mısr fırkateyni, ENS F. Zekry hücumbotu, 1 SAT timi ve RHIB bot ile iştirak etti.



TCG Oruçreis'in sancak gemisi olarak konumlandığı tatbikatı seçkin gözlemci gününde Türk Deniz Kuvvetlerinden Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Mısır Deniz Kuvvetlerinden ise Kurmay Başkanı Tümamiral Mohamed Hassan El-Sherbeny yerinde takip etti.

Yetkililer, bu tatbikatın ardından "Dostluk Denizi"nin her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Mısır'da yapılacağını açıkladı.