Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından, Türk şirketi Summa İnşaat'ın inşa ettiği sosyal konutlarla ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunda tartışma yarattı.

Cumhuriyet'in haberine göre, bazı yayınlarda Summa İnşaat tarafından 2011-2014 yılları arasında inşa edilen sosyal konutların büyük bölümünün yıkıldığı, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin kaybolduğu öne sürüldü.

İddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan Summa İnşaat, kamuoyunda yer alan bilgilerin "dayanaksız" olduğunu belirterek, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

"Projeler yürürlükteki standartlara uygun olarak inşa edildi"

Şirket açıklamasında, Venezuela Büyük Konut Misyonu kapsamında La Guaira eyaletinde toplam 3 bin 200 sosyal konutun üç etap halinde inşa edilerek ilgili kamu kurumlarına teslim edildiği ifade edildi.

Summa İnşaat, projelerin tasarımının Türkiye ve Venezuela'daki uzman mühendislik firmalarınca hazırlandığını, Venezuela'daki yetkili makamların onayından geçtiğini ve yapım sürecinin kamu kurumlarının denetiminde tamamlandığını belirtti.

"Deprem, tasarım kriterlerinin ötesinde gerçekleşmiş olabilir"

Açıklamada, projelerin tasarımında esas alınan 2001 tarihli Venezuela Deprem Şartnamesi'nin öngördüğü kriterlerin, 2026 yılında meydana gelen depremin oluşturduğu yer hareketi karşısında yetersiz kalmış olabileceği savunuldu.

Şirket, şartnamede esas alınan yaklaşık 0,3g tasarım ivmesine karşın, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) ön değerlendirmelerinde depremin yaklaşık 0,6g seviyesinde tepe yer ivmesine ulaştığının belirtildiğini aktararak, depremin mevcut tasarım sınırlarını aşmış olabileceğini ifade etti.

"Teslim sonrası bakım ve tadilat şirketimizin sorumluluğunda değil"

Summa İnşaat, konutların ilk fazının 14 yıl, son fazının ise 12 yıl önce tamamlanarak Venezuela makamlarına teslim edildiğini hatırlattı.

Teslimin ardından yapıların bakım, onarım, tadilat ve olası yapısal değişikliklerinin ilgili kamu kurumlarının sorumluluğunda olduğunu vurgulayan şirket, bu süreçlerde herhangi bir görev veya yetkisinin bulunmadığını kaydetti.

"Yıkım ve can kaybına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor"

Açıklamada ayrıca, yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı La Guaira eyaletinde yalnızca konutların değil, Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere birçok önemli yapının da depremden ağır şekilde etkilendiğine dikkat çekildi.

Şirket, kamuoyunda dile getirilen projeye ilişkin yıkımın boyutu ile can kaybı ve kayıp kişi sayılarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, bazı yayınlarda eyalet genelindeki hasarın projeye aitmiş gibi gösterildiğini öne sürdü.

Summa İnşaat, deprem sonrası teknik inceleme ve hasar tespit çalışmalarının Venezuela'daki yetkili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü, resmi raporların tamamlanmasının ardından kamuoyunu yeniden bilgilendireceklerini bildirdi.