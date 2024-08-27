Kampanya metninde “Türk sürücüleri, AB’nin Türkiye’de ürettiği malı AB’ye, AB’nin kendi içinde ürettiği malı Türkiye’ye ve üzerinden Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu’ya taşımaktadırlar. Sürücüye vize engeli esas itibariyle Avrupa’nın kendi çıkarına aykırı bir durumdur. TIR sürücülerine yönelik Schengen engeline dur deyin! Ticaretin önündeki bu duvarı kaldırmak, bu haksızlığa son vermek için imza kampanyamıza katılın.” ifadesine yer verildi.

Türk sürücüleri, Avrupa Birliği ülkelerine gidişte ciddi vize engelleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatını olumsuz etkiliyor ve karayolu ile ticaretin durma noktasına gelmesine neden oluyor. Kampanya, bu engellerin kaldırılması ve Türk sürücülerinin vize süreçlerinde kolaylık sağlanması, getirilen engellerin hem AB hem de Türkiye ekonomisine zarar verdiği için kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.

Kampanyayı desteklemek ve imza atmak için Change.org üzerinden “Türk TIR Sürücülerine Vize Engeline Son Verin” başlıklı kampanyamıza katılabilirsiniz. Her imza, Türk sürücülerinin sesini duyurmak ve bu sorunun çözülmesine katkı sağlamak için büyük önem taşıyor.