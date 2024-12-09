“Rakamdan Öte İnsan Onuru Önemli”

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’in ortak açıklamasına değinen Atalay, asgari ücretin sadece bir rakam olmadığını belirtti:

“Biz, rakamın ötesinde insanın insanca yaşayabileceği bir standart istiyoruz. Enflasyon kontrol altına alınmadıkça, belirlenen ücretin anlamı kalmıyor.”

Atalay, 10 yıl önce emeklilerin asgari ücretliden %50 daha fazla maaş aldığını, bugünse bunun tersine döndüğünü ifade ederek, mevcut durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Müzakerelerde Kritik Süreç

Atalay, işveren ve hükümet kanadından henüz net bir teklif gelmediğini belirterek, “Asgari ücret tespit komisyonu Salı günü bir araya gelecek. İşveren ve hükümet tekliflerini açıklamalı, ardından işçi tarafı da pozisyonunu netleştirecek” dedi. İşverenlerin düşük zam önerilerine tepki gösteren Atalay, “Bu maaşla kaç gün geçinilebilir, bir kez düşünsünler” çağrısında bulundu.

“Grev Yapma Yetkimiz Yok”

Atalay, asgari ücretle ilgili sendikaların grev yetkisinin bulunmadığını hatırlatarak, mevcut sistemin sınırlarına dikkat çekti. Ancak, işçi haklarını savunmak için mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Türk-İş’in Talepleri

Atalay, asgari ücretin enflasyon karşısında erimemesi ve insanca bir yaşam standardı sağlaması gerektiğini vurguladı. “Ülkeyi yönetenlerin, emeği ve çalışanları korumak gibi bir sorumluluğu var” diyerek, hükümete ve işverenlere çağrıda bulundu.

Türk-İş’in açıklamaları, asgari ücret görüşmelerinin kritik bir aşamaya geldiğini ve işçilerin taleplerine daha fazla kulak verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.